Estudio Galeano derrotaba a Atlético

Las fuertes descargas eléctricas que se hicieron presente en el barrio Tajamar, obligaron al árbitro Juan Vázquez a suspender el partido que Estudio Galeano le estaba ganando 1 a 0 a Atlético Posadas, en un terreno de juego intransitable debido a las copias lluvias caídas casi desde el silbato inicial.
Fernando Verón, cuando apenas iban 3′ de la etapa inicial, convirtió el único tanto del cotejo que se dio por finalizado cuando iban 14′ del segundo tiempo.
No fue un partido normal y, por lo tanto, las conclusiones pueder ser erróneas. Atlético Posadas y Estudio Galeano disputaron un encuentro entretenido y muy caballeresco, a tal punto que el árbitro Juan Vázquez apenas sacó una tarjeta amarilla en 69′, a pesar de las condiciones en las que se encontraba el campo de juego.
Estudio Galeano aprovechó un ataque en los primeros minutos, cuando el terreno solamente estaba rápido y sacó provecho de una corrida de Tobías Rodríguez Marchessini y terminó en centro atrás a Fernando Verón, quien remató ajustado contra el caño zurdo de «Tyson» Rodríguez, quien no pudo evitar la única conquista.
Cuando la lluvia arreció y la cancha era una laguna, poco se pudo jugar y casi no hubo situaciones ante los arcos, a excepción de dos bloopers que casi complican el triunfo parcial del once de Claudio Fileppi.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes