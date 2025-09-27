Las 20 Horas del Pira Pytá

Los pescadores de la provincia, la región y el país ya palpitan una de las fiestas mayores. Se trata de la 52ª edición de “Las 20 Horas de Pesca”, tradicional certamen organizado por el Club de Pesca y Náutica Pira Pytá que reunirá a más de un centenar de embarcaciones.
Este año, la cita arrancará el sábado 11 de octubre a las 14 y concluirá a las 10 del día siguiente. La cuenta regresiva ya comenzó y el club realizó ayer la presentación oficial de los numerosos premios, entre los que se destaca el botín mayor, una lancha tracker 540 con motor de 40 hp y accesorios.
Desde la entidad esperan poder superar el número de inscriptos del año pasado. En 2024, participaron 126 embarcaciones, por lo que la expectativa ahora es enorme. “Todos los años teníamos cerca de 50 preinscriptos, por eso es que suponemos que este año vamos a superar todos los números”, subrayó el dirigente.
En cuanto a los premios, Rossi destacó que este año se repartirán en el sorteo obsequios por más de 25 millones de pesos, ni más ni menos.
“Además de la lancha, que es el premio mayor y viene con el trailer y todos los accesorios, también se sortearán kayaks, conservadoras, carpas, salvavidas, artículos del hogar, vouchers de combustible, cenas y muchas cosas más. Tenemos muchos regalos de los sponsors”, indicó el mandatario, quien subrayó: “Es importante recordar que tanto la lancha como el resto de los obsequios se otorgarán por sorteo entre todos los inscriptos, más allá de los ganadores de Las 20 Horas”.
De cara al certamen, Bossi indicó que la ‘cancha’ de pesca será la misma del año pasado, es decir, delimitada hacia el norte por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz y, hacia el sur, por el Club Luz y Fuerza, siempre en aguas jurisdiccionales argentinas.
“Para nosotros, esta es nuestra fiesta mayor, aunque en realidad es la fiesta de todos los pescadores. Es una tradición que queremos mantener, tratando de mejorar año tras año para los participantes”, cerró el dirigente.
Fuente: Primera Edición.
