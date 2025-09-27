Tacurú finalista del Regional B

Con otra soberbia actuación, Tacurú Social Club se erigió como primer finalista del Torneo Regional B del rugby del Nordeste, al apabullar este sábado a Abipones de Castelli (Chaco) por 60 a 5 en su cancha de Villa Lanús, de Posadas.
La “Hormiga” apoyó un total de diez tries, para pasar por arriba a un rival que aguantó hasta donde pudo, pero finalmente se vio desbordado por la superioridad del equipo misionero, que volvió a dejar en claro que es gran candidato a conseguir el ascenso.
En una cancha muy rápida, producto de la intensa lluvia que acompañó al juego, Tacurú tardó once minutos en romper la paridad ante un equipo chaqueño que se defendía bien, en forma ordenada.
Luego de un buen movimiento colectivo, Joaquín Polattini rompió por el medio y apoyó el primer try local, que fue la llave para abrir a la defensa visitante.
La superioridad en las formaciones y el buen manejo de pelota de la “Hormiga” lo llevó a estirar la ventaja con dos jugadas muy similares. Primero fue el octavo Augusto Prokopio el que se filtró por el centro, a los 24, y cuatro minutos después volvió a aparece en escena “Joaco” Polattini para sellar el tercer try de “Tacu” y segundo suyo, a los 28 minutos.
A esa altura, Abipones sólo atinaba a defenderse, teniendo en cuenta que la posesión era pura y exclusiva de Tacurú, que volvió a golpear a los 35 con un try de Martín Bianchi y a los 39 con un gran ensayo de Joaquín Palisa, quien a pura potencia y velocidad fue sorteando tackles para zambullirse en el ingoal y apoyar el quinto ensayo local, que cerró la primera etapa con la ventaja parcial de 29-0 a favor de los dirigidos por Santiago Gallino Yanzi.
Más de lo mismo
Al igual que durante los primeros cuarenta minutos, el complemento tuvo a Tacurú como protagonista y dominador del juego.
La superioridad en las formaciones, tanto fijas como espontáneas, y los buenos movimientos involucrando a forwards y backs fue demasiado para el equipo chaqueño, que ofreció poca resistencia.
A los 2 minutos, Facundo Gutiérrez apoyó un nuevo try, que con la conversión de Alejo Ratanchuk llevó la diferencia 36-0 y, prácticamente, sentenció el partido.
Pero había más, mucho más. Porque a los 12 el encargado de apoyar fue Rodrigo Wdoviak y a los 25 hizo lo propio Juan Ignacio Castillo.
En medio del vendaval de tries de Tacurú, Abipones consiguió el del “honor”, cuando a los 28 el ingresado Fabricio Denis apoyó el try visitante luego de llegar al ingoal junto a la banderita.
Para el final quedaron nuevos tries de “Manu” Bianchi y Palisa, para marcar sendos dobletes, y cerrar el resultado final en 60-5 a favor de la “Hormiga”.
Tacurú dominó de principio a fin en un partido que, de haberse jugado en cancha seca, hubiese tenido una diferencia mucho más abultada, teniendo en cuenta la velocidad y precisión que le imprime a su juego la “Hormiga”, sobre todo cuando mueve la pelota con las manos.
De esta manera, el equipo de Villa Lanús ya se instaló en la final del Regional B, donde ahora esperará por el ganador de Caza y Pesca-Lomas, que jugarán el domingo.
Aunque el gran objetivo será el cuadrangular por el ascenso, instancia que disputarán los dos finalistas del Regional B, junto al noveno y décimo del “Súper 10”, que son CAPRI y Aguará de Formosa, respectivamente.
Fuente: Primera Edición.
