Clausura: Triunfos de La Canterita, Colectiveros y Crucero del Norte

En los restantes partidos jugados este sábado por el Clausura posadeño, hubo victorias de La Canterita, Colectiveros y Crucero del Norte mientras que se suspendió Guaraní Antonio Franco-Garupá Fútbol Club, en cancha de El Brete, en una decisión muy cuestionada por la dirigencia del club del vecino municipio, debido a que entienden que se tomó de una manera antireglamentaria. Por esta razón, el plantel de Garupá FC se presentó a la hora del partido y no sería de extrañar que la entidad reclame los puntos en juego…
En la cancha auxiliar de Crucero del Norte, Colectiveros logró una valiosa victoria sobre Huracán, el último subcampeón capitalino, al cual derrotó 2 a 1, con goles de Hernán Alvez y Brian Oviedo, descontando Gonzalo De Llano para el Globo de Rocamora.
En Santa Rita, La Canterita se rehabilitó a expensas de Santa Ana, al que superó 2 a 1, con anotaciones de Catriel Arévalos y Agustín López. Walter Medina señaló del del Celeste.
Crucero del Norte, en el «Andrés Guacurarí», venció 3 a 1 a Luz y Fuerza, con goles de Luciano Rojas, Santino Monges y Ernesto «Pinti» Álvarez.
Mañana también están programados dos encuentros pendientes de la 2° fecha.
El Brete recibirá a Bartolomé Mitre desde las 16, en tanto que a las 16.30 se medirán Ágil y Tigre, en Gobernador Roca.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
