Try solidario por las misioneras

El rugby femenino misionero tiene dos representantes que podrían llevar sus colores al plano internacional. María Eugenia Pereyra y Eliana Agüero, jugadoras del club CAPRI de Posadas, fueron convocadas por la Federación del Deporte Universitario Argentino (Fedua) para integrar Las Choiques, el seleccionado argentino universitario que disputará el Torneo Internacional de Rugby de Bogotá 2025, a realizarse del 3 al 8 de diciembre en Colombia.
Sin embargo, la ilusión de ambas viene acompañada de un enorme desafío económico; el viaje y la participación tienen un costo estimado de 1.850 dólares por jugadora, es decir, unos 2.600.000 pesos argentinos, que cada deportista debe cubrir por cuenta propia. La Fedua confirmó que no existen becas ni apoyos financieros para la conformación del plantel, por lo que las seleccionadas deben hacerse cargo de los gastos de inscripción, indumentaria, arbitraje, traslados internos, alojamiento y pasajes aéreos desde Buenos Aires hasta Bogotá.
María Eugenia Pereyra, de 20 años, es de Candelaria, juega al rugby hace cuatro años, estudia Educación Física y hoy vive una mezcla de alegría y preocupación.
“La convocatoria fue una sorpresa. No conocía esta organización ni imaginaba que existía una competencia de tal magnitud para estudiantes”, contó. La noticia le llegó por una compañera de equipo y, desde ese momento, comenzó un torbellino de emociones.
“Estoy súper feliz y emocionada con esta propuesta, porque uno de mis mayores anhelos como deportista es representar al país y defender nuestros colores. Pero al mismo tiempo me preocupa no poder costear todo lo que implica el viaje”, reconoció.
La joven explicó que llegó a pensar en no aceptar la convocatoria. “Pensé varias veces en mejor no ir y seguir ayudando a mi familia, pero sentí que me estaría fallando a mí misma. Recordé todo el esfuerzo que le pongo a este deporte que tanto me apasiona y entendí que ningún sueño se cumple si no ponemos de nuestra parte para alcanzarlo”, expresó. Hoy, con el corazón puesto en Colombia, busca el acompañamiento de la comunidad para reunir los fondos necesarios.
“Sé muy bien cuál es mi situación económica y que no está dentro de mis posibilidades ganar toda esa plata en tan poco tiempo. Por eso recurro a la solidaridad de la gente. Prometo dejarlo todo por esta camiseta y estoy muy agradecida con quienes ya me están ayudando”, agregó.
Por su parte, Eliana Agüero, de 22 años, es oriunda de Posadas y estudiante del Profesorado en Educación Física en el Instituto Montoya. Juega al rugby desde los 15 años y hoy vive uno de los momentos más importantes de su carrera. “La convocatoria fue realmente sorprendente, no me lo esperaba. Al principio no caía, pero cuando se acercó la primera concentración, empecé a tomar conciencia de lo que significaba y me puse a entrenar con más ganas que nunca”, contó.
Eliana enfrenta el desafío económico con esfuerzo y creatividad. “Estoy vendiendo alfajorcitos para juntar plata, pero también tenemos abierta una cuenta para quienes quieran colaborar. Lo que más deseo es poder representar a Argentina y que este esfuerzo valga la pena”, remarcó la jugadora.
Las Choiques es el seleccionado universitario femenino de rugby de la Fedua, que reúne a estudiantes de distintas instituciones del país. En Bogotá competirán con equipos de toda América Latina, bajo la dirección técnica de José Díaz y la asistencia de Michel Sero. El plantel se encuentra actualmente en etapa de preselección, con 20 jugadoras convocadas, de las cuales 12 integrarán la lista definitiva que viajará en diciembre. Antes de eso, deberán abonar una primera cuota de 850 dólares para asegurar su lugar.
Desde la Fedua explicaron que esta competencia es una experiencia deportiva y educativa de gran valor, que promueve la integración universitaria a nivel internacional. Sin embargo, la falta de apoyo económico deja a muchas jugadoras ante una encrucijada entre la ilusión y la posibilidad real de viajar.
Tanto María Eugenia como Eliana comparten el mismo deseo, representar a Argentina, crecer en su deporte y demostrar que el talento misionero puede llegar lejos si cuenta con apoyo. Ambas entrenan día a día en el club Capri, donde forjaron su pasión por el rugby, y hoy apelan a la empatía de la comunidad para cumplir un sueño que trasciende fronteras.
“No pedimos un regalo, sino una oportunidad. Queremos demostrar que las mujeres misioneras también podemos dejar huella en el rugby argentino”, coinciden.
Quienes deseen colaborar con las jugadoras pueden hacerlo mediante las cuentas habilitadas para la colecta. En el caso de María Eugenia Pereyra, su alias es mauge0306. En tanto, para colaborar con Eliana Agüero, los aportes pueden realizarse a nombre de Ruth Valentina Velázquez López, con alias ELI.CHOIQUES.
Cada aporte, por mínimo que sea, acerca a estas dos jóvenes al sueño de representar a Misiones y a la Argentina en el Torneo Internacional de Rugby Femenino de Bogotá 2025.
Presencia misionera en Las Yaguaretés
Las Yaguaretés, el seleccionado argentino femenino de rugby, retomaron su concentración nacional en las instalaciones de Casa Pumas, donde se preparan para el inicio de la próxima temporada internacional.
Entre las 21 jugadoras convocadas se destaca la presencia de cuatro representantes con vínculo misionero: Paula Pedrozo, misionera por adopción que actualmente integra La Salle (URBA); Yamila González, del Club Taborín (Córdoba); y las jugadoras de CAPRI, Agustina Ibáñez y Ruth Velázquez, referentes del rugby femenino local.
Fuente: Fernando Galarraga, El Territorio.
Comentarios recientes