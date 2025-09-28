Derrota de Eldorado en Santa Fe

La selección de la Liga Cañadense de futbol derrotó anoche como local 3 a 1 a la Liga de Eldorado en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Pais que organiza el Consejo Federal de Futbol.
El partido se disputó en el estadio «Jacinto Loesi» del club Adeo de Cañada de Gómez, donde el equipo de Lucero se mostró superior a su rival y saco rápida e importante ventaja por los goles de Federico Pizzichini en dos ocasiones (uno de penal) y el restante de Lucas Yachini para irse al descanso 3 a 0 arriba.
En el complemento el combinado visitante llegó al descuento por el gol de Facundo Duarte y decoró un resultado que pudo haber sido mucho más adverso si el combinado local no desaprovechaba tantas situaciones claras inclusive el arquero misionero Matías Torales le atajó un penal a Patricio Ellison.
Llegó el final con el 3 a 1 en el marcador favorable a la Liga Cañadense que se impuso con autoridad y ahora deberá defender esta buena ventaja en la revancha que será el próximo sábado en Misiones donde se definirá quien logra la ansiada clasificación a semifinales.
Fuente: contactoradio.net
