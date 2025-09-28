Gran actuación de nuestros ciclistas en el Giro de Hernadarias

Carlos Sebastián Acuña (Paraguay Cycles Club), se adjudicó este domingo la novena edición del Giro de Hernandarias, disputado en el vecino país en cuatro etapas.
Acuña, empleó 6h 15′ 38″ para quedarse con la victoria en la categoría élite, superando al brasileño Thiago Rodrígues Da Silva por casi 2 minutos y al guaraní Jonathan Monges por 3 minutos.
En la categoría Máster B, triunfó el brasileño Reynaldo Gasparello, ubicándose 4° el misionero Oscar Mingo, a casi 8 minutos mientras que en Máster C, ganó el argentino Héctor Oscar Rodríguez, en 3h 48′ 21″ escoltado por Nazareno Yeri, a apenas 19 segundos. José Insaurralde, terminó 5° a 4 minutos del vencedor.
Es muy probable que los tres representantes de nuestro ciclismo, estén presentes el próximo domingo en una importante prueba a correrse en la costanera de Formosa.

