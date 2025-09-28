Provincial: Tuyutí eliminó a Guaraní

El conjunto apostoleño igualó 1 a 1 en la revancha jugada este domingo en el terreno auxiliar de Crucero del Norte, por los cuartos de final del Provincial de la FeMiFu y sacó provecho del 1 a 0 con que derrotó a la Franja en Apóstoles, para acceder a las semifinales, eliminando al elenco posadeño.
El cotejo, fue controlado por Martín Krombauer y los goles fueron marcados por Gustavo Esteche para la visita, sobre los 43′, igualando Mauro Gómez para Guaraní.
Tuyutí, jugará la semifinal sur con Jorge Gibson Brown, que viene de dejar en el camino a La Canterita, con un global similar de 2-1.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes