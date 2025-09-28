Ya se palpitan los Juegos Evita

Esta mañana, cerca del mediodía, la delegación misionera de deportistas partirá desde el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) rumbo a Mar del Plata para disputar desde mañana una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita, que se extenderá hasta el 4 de octubre.
Después de la clasificación previa en los Juegos Deportivos Misioneros, llegó el momento de la presentación en la competencia central del país que reunirá a más de ocho mil jóvenes entre los cuales estarán los representantes misioneros, dispuestos a vivir una experiencia integral que va más allá de un resultado deportivo.
La delegación de la provincia está conformada por 385 personas, entre deportistas, entrenadores, entrenadoras, staff médico, coordinadores logísticos y generales. Todos ellos formarán parte de las siguientes disciplinas: atletismo, atletismo adaptado, bádminton, básquet 3×3, BMX freestyle, boccia, boxeo, canotaje, ciclismo, E-Sports (disciplina promocional), esgrima, freestyle, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, goalball, handball de playa, hockey 7, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha olímpica, natación, natación adaptada, rugby 7, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tenis de mesa adaptado, tiro, tiro con arco, triatlón, vóley y beach vóley. La convocatoria de esta mañana en el CePARD está prevista para las 10.
Los Juegos Evita se iniciarán mañana desde las 18.30 con un acto en el polideportivo Islas Malvinas. En tanto que las competencias empezarán el martes y se extenderán hasta el sábado en los cuatro grandes centros de competencia: el CEF nº 1, el Emder, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular; además de otras 26 sedes e instituciones.
Fuente: El Territorio.
