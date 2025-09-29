Aporte misionero en el ascenso de Camioneros a la B Metropolitana

El Club Social y Deportivo Camioneros (Buenos Aires) sigue haciendo historia, y dentro de estas páginas gloriosas de una entidad que apenas tiene 16 años, son protagonista dos jugadores misioneros: Horacio Ramírez (arquero) y Matías De Jesús (delantero); y este fin de semana lograron un nuevo deportivo e institucional.
Este fin de semana se disputó la segunda final del torneo de Primera C, donde el Club de Camioneros ganó de forma agónica 3 a 1 sobre Ituzaingó, tras perder en la ida 2 a 1 y además de coronarse campeón, logró el histórico ascenso a la Primera B Metropolitana.
En ambas citas y a lo largo del certamen estuvieron presentes los dos representantes de la tierra colorada. El experimentado arquero Horacio Ramírez con 41 años y un largo recorrido por el fútbol nacional e internacional llegó al club hace un par de temporadas, tras su paso por: Lanús, Flandria, Atlanta, Barracas Central, Colegiales, Tristán Suárez, Crucero del Norte (con ascenso a Primera, incluido), Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Quilmes, Brown, Almagro; y Coronel Bolognesi en Perú y Unión Magdalena.
En tanto, el delantero y que también puede actuar como volante, Matías De Jesús de 24 años, luego de hacer sus primeros pasos en el fútbol posadeño donde jugó en inferiores en La Picada, Argentinos Juniors, Atlético Posadas y debutar en Primera con La Cantera, para luego recalar en Almagro, pasó a Camioneros en 2023 donde está haciendo historia.
En la finalísima del sábado, fue un partido no apto para cardíacos y tanto Ramírez con sus atajadas, como el pase del campeonato de De Jesús, le dieron el campeonato y el ascenso a Camioneros.
Vale recordar, que el “Camión” venía de perder 2 a 1 ante Ituzaingó, pese a jugar mejor en esa primera final y en su casa no arrancó de la mejor manera; ya que a los 14 minutos Soria puso el 1 a 0 para el “Verde”, y todo era cuesta arriba.
Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el equipo de Federico Urciuoli nunca se dio por vencido y logró reponerse. La reacción fue inmediata. A los 20 minutos un centro bombeado de Román Suárez encontró el cabezazo goleador de Mirko Coronel para el empate. Y pocos minutos después, tiro libre de Pablo López y frentazo de Sainz para el 2 a 1 parcial, que desató la locura en las tribunas bajo la lluvia.
El complemento se jugó con los nervios de punta. Camioneros asfixiaba, Ituzaingó se refugiaba y el gol no llegaba.
Urciuoli movió el banco a los 27’: ingresaron Del Bianco y Nicolás González por Pablo López y Giorno. Luego entró Nicolás Moyano por Brizuela, y sobre el final Matías De Jesús por Gabriel López. En esos cambios estuvo el gol del campeonato; porque cuando el reloj ya daba lo 45 minutos y el partido se iba a los penales, llegó el milagro.
Ya iba el minuto 47 y el misionero Matías De Jesús desbordó por derecha y lanzó un centro preciso al área y de palomita apareció el también ingresado Nicolás González para meter de cabeza el 3 a 1 sellar la serie, sentenciar la historia, coronarse campeón y de “yapa” ascender a la B Metro.
No hubo tiempo para más, el árbitro pitó el final tras mover del medio Ituzaingó y comenzó la alegría desbordada de Camioneros para un final épico e histórico.
Vale resaltar que en el arco, Horacio Ramírez fue una pieza clave de la campaña. Camioneros se consolidó como el equipo que menos goles recibió en la fase regular, con apenas 10 tantos en contra. El arquero no concedió goles en seis partidos consecutivos y en total 16 encuentros finalizaron sin que fuera vencido, demostrando una solidez defensiva que resultó determinante en la obtención del título.
Mientras, que Matías De Jesús metió 3 goles en esta campaña y otro 7 más en la Reserva, demostrando su polifuncionalidad y ser una importante pieza para Camioneros, desde hace varias temporadas.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes