La delegación misionera llegó a Mar del Plata para los Juegos Nacionales Evita

La mañana del lunes 29 de septiembre amaneció con la llegada de la delegación de Misiones, compuesta por 385 integrantes entre deportistas, entrenadores y personal de apoyo, al icónico escenario de los Juegos Nacionales Evita (JDNE). La jornada inicial está dedicada a la acreditación y ubicación de las delegaciones provinciales, con Misiones hospedándose en el hotel Riviera.
En horas de la tarde la delegación se reunirá para realizar una foto grupal a las 17.30. La actividad marca el inicio de una semana intensa de competencias, donde más de 8000 jóvenes de todo el país se medirán en diversas disciplinas deportivas.
La delegación misionera, que se embarcó el domingo desde el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) en Posadas, participará en 36 disciplinas, desde atletismo y natación hasta deportes adaptados y los Esports. Este grupo, que refleja el esfuerzo y dedicación de meses de preparación en los Juegos Deportivos Misioneros, ahora tiene la oportunidad de lucirse en la arena nacional y vivir una experiencia que trasciende lo deportivo.
Las competencias darán inicio mañana y se extenderán hasta el sábado 4 en múltiples sedes, incluidas la Pista de Atletismo Municipal Justo Román, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, el Cef 1 y el Ente Municipal de deportes y Recreación (Emder) entre otros.
Fuente: Fernando Galarraga, El Territorio.
