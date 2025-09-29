Luz y Fuerza y Nacional también se metieron en semifinales

Nacional de Piray llegó a semifinales y jugará con Luz y Fuerza de Iguazú la llave Norte

El torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Jorge Gibson Brown se había clasificado la semana pasada y este domingo se completó el cuadro con los restantes tres equipos.
En la cancha auxiliar de Crucero, Tuyutí hizo pesar el triunfo 1 a 0 de la ida y tras la igualdad 1 a 1 con Guaraní, eliminó a la Franja del certamen.
Por su parte, Luz y Fuerza tenía que levantar el 2 a 1 de la semana pasada en San Pedro ante Puerto Argentino y, en Iguazú, se hizo fuerte para ganar 3 a 1 y avanzar a una nueva instancia del certamen.
Nacional, impuso condiciones en Puerto Piray y goleó 4 a 0 a Central Iguazú, con goles de Esteban Klyniauk (en dos ocasiones), Gabriel Cáceres y Matías Urdapilleta. Con un global de 5-1, los de la Liga de Eldorado se metieron entre los mejores cuatro del torneo.

El viernes, en la reunión de Comisión Directiva de la FeMiFu, se sortearán los cruces y las localías de los primeros partidos de semifinales.

