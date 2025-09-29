Marita Vera se coronó campeona panamericana de hockey

La eldoradense, de 41 años, logró el título junto a la selección argentina +40 de la Asociación Masters (AAHM). En la final del Panamericano de hockey de Asunción derrotó a las locales por un contundente 5 a 0 y hasta colaboró en el marcador con un tanto -más precisamente el segundo-.
Vale recordar que María Vera fue convocada el pasado mes de julio por la combinado nacional y después de recaudar el dinero necesario finalmente se alistó para este nuevo desafío.
La portadora del dorsal ‘5’ fue una de las fichas fijas de Argentina en este evento, tal como ocurrió en octubre del año pasado con su presencia en el subcampeonato del mundo. Aquella cita en Sudáfrica marcó un antes y un después en su carrera como jugadora, por lo que el desafío se renueva.
El Master Hockey PanAm 2025 se vivió desde el domingo pasado hasta esta tarde en el Central Nacional de la capital paraguaya, lugar elegido para reunir a lo mejor del hockey amateur en varias categorías.
“Jugamos dos amistosos en pleno torneo porque esta vez no se pudo confirmar la cantidad de selecciones que se pretendía”, avisó la delantera, argumentando el cronograma de la organización del torneo que tuvo solamente con cuatro países participantes (Argentina, Canadá, Paraguay y Uruguay).
“Las expectativas siempre son positivas, ir a levantar la copa es la meta, vamos por todo. Físicamente estoy para jugar después de lo que fue una operación de la vesícula en junio”, se aventuraba en la previa. Finalmente cumplió el objetivo y con creces.
Fuente: El Territorio.
