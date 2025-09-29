Misiones lista para brillar en los Juegos Nacionales Evita

Con una mezcla de entusiasmo y orgullo, la delegación de Misiones emprendió viaje este domingo hacia Mar del Plata para ser parte de los Juegos Nacionales Evita 2025, el evento deportivo juvenil más grande del país, que reúne a miles de jóvenes de todas las provincias en una semana de competencia, convivencia y valores.
Este lunes, los atletas misioneros arribarán a la ciudad balnearia para acreditarse en el hotel Riviera, que será su alojamiento durante la competencia. Por la tarde, participarán de la ceremonia inaugural en el Polideportivo Islas Malvinas, que marcará el inicio oficial de las competencias.
En esta edición, para muchos jóvenes será su primera experiencia nacional, una oportunidad para crecer, aprender y representar con orgullo los colores de Misiones. Más allá de los resultados, la meta será disfrutar al máximo la vivencia de compartir con miles de deportistas de todo el país y dejar la bandera provincial en lo más alto.
Fuente: Fernando Galarraga, El Territorio.
