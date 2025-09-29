Mitre vuelve a jugar el fin de semana

Luego de tres semanas de pausa en su participación, Bartolomé Mitre será local por la segunda fase de la Reválida del torneo Federal A, ante Costa Brava de General Pico, La Pampa.
El próximo domingo, será local en su estadio del barrio Rocamora y, una semana después, deberá trasladarse a la ciudad pampeana para disputar la revancha de los playoffs.
Los otros cruces seránn Germinal de Rawson-9 de Julio de Rafaela; Boca Unidos-Juventud Antoniana; Guillermo Brown de Madryn-Villa Mitre de Bahía Blanca; Douglas Haig de Pergamino-Independiente de Chivilcoy y Kimberley de Mar del Plata-Cipolletti de Río Negro. En todos los casos serán locales en la ida los nombrados en primer término.
Costa Brava de General Pico, luego de una histórica primera temporada en el torneo Federal A donde cumplió el objetivo principal de mantener la categoría, encara ahora un nuevo y exigente desafío. Si bien no pudo meterse en la definición por el primer ascenso a la Primera Nacional, el equipo del barrio Este mantiene intacta la ilusión y se embarca en el sinuoso camino de la Reválida, que comenzará con un viaje a Posadas.
El conjunto pampeano, que finalizó sexto en la Zona A de la Segunda Fase, no logró acceder al grupo de ocho equipos que lucharán por el ascenso directo. Sin embargo, su buen desempeño le permite seguir en carrera por la segunda plaza disponible en la categoría superior del fútbol argentino.
Primer escollo: Misiones en el horizonte
La primera prueba para Costa Brava en esta nueva etapa será Bartolomé Mitre de Posadas. El sorteo determinó que el partido de ida se disputará en la capital misionera el próximo domingo 5 de octubre. La revancha, y definición de la serie, tendrá lugar una semana más tarde, el 12 de octubre, en el estadio «Nuevo Pacaembú» la ciudad pampeana.
Un factor clave para el “Costero” es que cuenta con ventaja deportiva en este cruce por provenir de la fase Nonagonal, a diferencia de su rival que llega desde la primera etapa de la Reválida. Esto significa que, en caso de que la serie termine igualada en puntos y diferencia de goles al cabo de los dos partidos, será Costa Brava quien clasifique a la siguiente instancia.
Fuente: Infopico.com y redacción Deportes Misiones.
