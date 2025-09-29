Nina Festey al Mundial de Gravel UCI

El ciclismo misionero volverá a decir presente a nivel internacional, nuevamente de la mano de Nina Festey. Y es que la competidora de Puerto Iguazú logró la clasificación al Mundial de Gravel UCI 2025, que se desarrollará el 11 y 12 de octubre en Países Bajos. La máxima cita para la disciplina -que combina asfalto, tierra, colinas y senderos- tendrá como escenario Limburgo del Sur, en la frontera con Bélgica, hasta donde Nina irá en busca de dejar en lo alto a la provincia y el país.
“Será un recorrido bastante duro, con mucha altimetría. Lo tomo con entusiasmo y también con mucha responsabilidad”, sintetizó Festey previo a la competencia, en la que deberá afrontar un circuito de 91 kilómetros con una altimetría de 2 mil metros.
Nina ya tiene listo el cronograma rumbo al Viejo Continente. Partirá el lunes 6 de octubre, mientras que el jueves 9 tendrá la posibilidad de reconocer el circuito, antes de ir por todo el sábado 11 y domingo 12.
“Me estoy preparando de la mejor manera posible, para darlo todo. No obstante, en una competencia de este nivel nunca sabés qué puede pasar. Hasta la llegada, no está definido quién gana”, subrayó Festey respecto a las expectativas.
Por lo pronto, el Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú y la Cámara de Representantes de Misiones declararon de interés municipal y provincial la participación de Nina en el Mundial de gravel, reconociendo también todo el sacrificio realizado para obtener la clasificación.
Fuente: Primera Edición.
