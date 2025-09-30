CAPRI arrancó con triunfo en el Reubicación

El Club CAPRI inició este pasado fin de semana con una victoria su participación en el Reubicación del Torneo Regional A de rugby, tras derrotar en Villa Cabello a Aguará de Formosa, por 23-20, en el adelanto de la tercera fecha del certamen que definirá a los protagonistas de la próxima edición de la Zona Campeonato.
Los dirigidos por el head coach Claudio Cadena capitalizaron la localía desde el inicio del partido y se llevaron un triunfo parcial al descanso, luego de imponerse por 13-7 tras el primer tiempo.
En el complemento, Aguará salió con todo e igualó el trámite, al punto que todo se definió con un penal de Enzo Bistoletti, en el minuto 40, para el agónico y definitivo triunfo por 23-20.
Vale resaltar que el match fue un adelanto de la tercera fecha del certamen, un cuadrangular en el que los dos primeros jugarán el próximo Regional A.
En ese sentido, también participará del mismo Tacurú de Posadas, que el sábado avanzó a la final del Regional B; y Caza y Pesca de Formosa, que irá por el título de esa categoría luego de vencer ayer en casa a Lomas.
Fuente: Primera Edición.
