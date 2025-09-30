La EBY postergó los desalojos a los clubes náuticos de El Brete

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió este lunes un comunicado oficial en el que anunció la postergación de las intimaciones a los clubes e instituciones que funcionan en la Bahía El Brete, luego de que la semana pasada se conociera que habían recibido notificaciones para desalojar el predio. La medida había generado rechazo en las entidades afectadas y un clima de incertidumbre entre los socios y deportistas que desarrollan allí actividades náuticas.
Días atrás, los clubes Río Paraná, Vai Ruzú y el Liceo Naval Militar «Almirante Storni» recibieron carta documento firmada por Julio Ricardo Skanata, jefe del Departamento de Obras Complementarias Argentina de la EBY. En la notificación se les informaba que debían abandonar el lugar, con la propuesta de ser “relocalizados” en la zona del arroyo Mártires, en el acceso oeste.
La decisión sorprendió a las instituciones, que recordaron que los terrenos les habían sido cedidos para actividades deportivas bajo la figura de comodato, aunque nunca se formalizó la documentación. Socios advirtieron que el eventual traslado implicaría perder las condiciones de seguridad que ofrece El Brete, con guardavidas permanentes y un espacio adecuado para el entrenamiento de palistas que compiten a nivel provincial y nacional. También expresaron dudas sobre el proyecto que se menciona como destino del predio: un complejo turístico-gastronómico.
“Hubo una propuesta de la EBY en la que se compromete a concretar una pista de canotaje con todo lo que ello implica en el Mártires. Sabemos que es una obra muy costosa y que no se hace de un día para el otro. Si eso fuera real, primero que terminen eso con la infraestructura necesaria y después recién nos mudaríamos, porque de lo contrario nos sacarán de este lugar y nos quedaremos sin nada”, habían planteado desde uno de los clubes.
En el mismo sentido, remarcaron que “acá entrenan palistas y timoneles que compiten representando a Misiones y a la Argentina, pero no es por casualidad, sino porque tienen las condiciones y medidas de seguridad: está el balneario El Brete enfrente con un servicio de guardavidas permanente, eso es clave”, frente a la opción de mudarse al Mártires “donde hoy no hay nada”.
Tras la polémica, la EBY difundió un comunicado bajo el título “La EBY informa sobre la situación de los clubes e instituciones en El Brete”. Allí se señala que la Entidad actuó “conforme a lo expresamente previsto en los documentos firmados con los representantes de dichas instituciones, otorgándoles un plazo más que razonable para que los espacios que ocupan se adecuen real y efectivamente al ordenamiento territorial originalmente previsto, destinado al disfrute de toda la población”.
A la vez, la EBY remarcó que mantiene “un diálogo abierto, permanente y constructivo” con los clubes y que el objetivo es “consensuar con cada club o institución un espacio alternativo para la continuidad de sus actividades, priorizando la seguridad acuática y el fortalecimiento del potencial deportivo”.
Lo más relevante del comunicado es que la Entidad anunció que “postergará las acciones tendientes a la desocupación de los predios de su titularidad dominial, dejando sin efecto —de manera temporal— las intimaciones dispuestas y/o las prórrogas otorgadas en dicha zona costera de la ciudad de Posadas”. Además, adelantó que convocará a reuniones “para dar continuidad a las tratativas y analizar en detalle cada situación particular”.
Fuente: Primera Edición.
