Mitre ya tiene día y horario

El encuentro de ida de la segunda etapa de la Reválida frente a Costa Brava de General Pico -La Pampa- se jugará el próximo domingo, desde las 15, en el estadio «Ernesto ‘Tito’ Cucchiaroni», según lo anunció la dirigencia auriazul, mientras que para el cotejo de vuelta los dirigidos por «Pico» Salinas deberán viajar 1.450 kilómetros, algo que puede marcar la diferencia. Es por eso que obtener un buen resultado este fin de semana es casi que una obligación.
Vale recordar que Mitre fue el 2° de la zona B de la Primera Etapa de la Reválida, detrás de Boca Unidos de Corrientes.
Costa Brava, club del cual es hincha el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien en el verano fue apuntado como uno de los principales motivadores del ascenso de este equipo al Federal A.
En lo futbolístico, los pampeanos pelearon hasta el final la posibilidad de clasificar a la zona campeonato. La derrota (con polémica incluida en un gol) ante Deportivo Rincón de Neuquén marginó a los pampeanos de la chance de meterse en la Tercera Fase y por eso jugará la Reválida.
Costa Brava fue segundo en la zona B de la fase regular y quedó 6° en la zona A de la Segunda Fase. En lo que va del certamen, los pampeanos festejaron 10 triunfos, consiguieron 9 empates y sufrieron 5 derrotas. Convirtieron 24 goles y les marcaron 16.
Si Mitre avanza a la Tercera Etapa de la Reválida tendrá que esperar a que se jueguen todos los cruces, tanto de la Reválida como de la Tercera Fase de la zona campeonato, para saber contra qué jugará, ya que los equipos eliminados de la fase campeonato pasan a disputar la Reválida.
Fuente: El Territorio.
