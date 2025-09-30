Ascenso: Sporting le ganó a Yacutinga

A pesar de las malas condiciones climáticas, se jugaron algunos partidos por la fecha inaugural del Clausura de la Primera B posadeña.
El sábado, en cancha de Luz y Fuerza, Itatí y Argentinos Juniors sólo pudieron jugar un tiempo, al término del cual ganaba el Bicho 1 a 0, con gol de Hugo Tisera mientras que Malvinas Argentinas e Ilaja Porá empataron 0 a 0, en el estadio Municipal de Santa Ana.
El domingo, San Martín y Acapulco igualaron 0 a 0; Progreso superó 1 a 0 a EFI; Deportivo Roca y Bonpland empataron 2 a 2 y en Santo Pipó, Sporting venció 2 a 0 a Yacutinga, el campeón del Apertura, en un cotejo que terminó con varias escaramuzas entre la policía y los futbolistas visitantes.
Se suspendieron los encuentros entre Estudiantes-San Francisco, que debían hacerlo en Villa Cabello y Garupaense-Villa Cabello, programado en Candelaria.
Itatí y Argentinos Juniors sólo pudieron jugar un tiempo en Luz y Fuerza
Deportivo Roca y Bonpland protagonizaron un entretenido empate (Foto gentileza María Garcete)
Fuente: redacción Deportes Misiones.
