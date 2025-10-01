“Esto motiva para seguir creciendo”

María Vera (41) volvió a coronarse junto a la selección argentina de la Asociación Masters (AAHM). Esta vez la eldoradense lo hizo portando el dorsal ‘5’ en el Panamericano de hockey de Asunción.
Argentina +40 tuvo un torneo impecable de principio a fin y lo decoró con goleada 5 a 0 en la final ante su par de Paraguay, el pasado domingo; inclusive Marita se dio el gusto de marcar el segundo de la cuenta.
“Salir campeona en este torneo es una experiencia única que combina el orgullo de representar a tu país con la satisfacción de ver recompensado todo el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo”, remarcó la delantera.
“Es un momento en el que cada entrenamiento duro, cada sacrificio y cada desafío superado cobran sentido porque se transforman en una victoria compartida con tus compañeras y con todos los que apoyaron el camino. Más que un título, es una emoción inmensa, un recuerdo imborrable y una motivación para seguir creciendo dentro y fuera de la cancha”, agregó.
Vale recordar que la delantera fue convocada el pasado mes de julio por el combinado nacional y después de recaudar el dinero necesario finalmente se alistó para este nuevo desafío.
De hecho fue una de las fichas fijas de Argentina en este evento, tal como ocurrió en octubre del año pasado con su presencia en el subcampeonato del mundo. Aquella cita en Sudáfrica marcó un antes y un después en su carrera como jugadora, por lo que el desafío se renueva.
El Master Hockey PanAm 2025 se vivió desde el domingo pasado hasta esta tarde en el Central Nacional de la capital paraguaya, lugar elegido para reunir a lo mejor del hockey amateur de cuatro países -Argentina, Canadá, Paraguay y Uruguay- y en varias categorías.
“Mi familia estuvo en la cancha y mi hijo vio a su mamá marcar un gol en una final, es algo indescriptible”, cerró la profe, ya instalada en Eldorado.
