Las primeras medallas de Misiones llegaron con la natación adaptada

La delegación misionera celebró sus primeras conquistas en los Juegos Nacionales Evita 2025 gracias al gran desempeño de los nadadores. Tres representantes de la Tierra Colorada subieron al podio en una jornada emocionante.
Eduardo Vera Villaverde se consagró campeón en los 25 metros mariposa y cosechó el primer oro para Misiones (categoría S14), mientras que Paloma Gamarra obtuvo el oro en 25 metros espalda (S15) y Mateo Espínola logró la medalla de plata en 25 metros espalda (S9). Por la tarde, se esperan más definiciones en distintas disciplinas.
Las primeras medallas para Misiones en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 llegaron a pura emoción y brazadas. En una jornada cargada de esfuerzo y orgullo, los nadadores de la modalidad adaptada fueron los protagonistas del primer festejo para la delegación provincial que compite en Mar del Plata.
El nadador Eduardo Vera Villaverde, de la categoría intelectual S14, se quedó con el primer puesto en los 25 metros mariposa, conquistando la medalla de oro y marcando el inicio de una jornada inolvidable para la Tierra Colorada.
Poco después, Mateo Espínola, en la categoría S9 (motor), alcanzó el segundo puesto en los 25 metros espalda, sumando la medalla de plata para Misiones tras una ajustada definición. Y para completar la cosecha, Paloma Gamarra, de la categoría S15 (sensorial–hipoacusia), se quedó con el primer puesto en 25 metros espalda, aportando otra medalla dorada al medallero provincial.
De esta manera, la natación adaptada dio el primer grito de victoria para Misiones, reflejando el trabajo de los atletas y entrenadores que, día a día, buscan superarse y dejar en alto el nombre de la provincia.
Durante la jornada, también se vivieron emociones en atletismo, bádminton, básquet 3×3, boccia, boxeo, canotaje, ciclismo, freestyle, hockey 7, judo y vóley, entre otras disciplinas, donde los misioneros continúan sumando experiencia y buscando nuevas alegrías.
Hasta el 4 de octubre, la delegación provincial competirá en 36 disciplinas, entre deportes convencionales y adaptados, con el objetivo de seguir ampliando el medallero y consolidar su protagonismo en esta edición de los Juegos Nacionales Evita.
Por la tarde, se esperan más novedades desde las distintas sedes, con la ilusión de que lleguen nuevas medallas para Misiones.
Fuente: El Territorio.
