Misiones comenzó con todo los Juegos Evita en Mar del Plata

La delegación provincial comenzó su participación en Mar del Plata con una intensa jornada en múltiples disciplinas. Los atletas misioneros mostraron un gran nivel y rozaron el podio en pruebas de natación y atletismo.
Los nadadores y velocistas estuvieron a milésimas de sumar las primeras medallas para la provincia, mientras el resto de los equipos ajusta detalles para los próximos días. Con entusiasmo y la energía propia de los grandes desafíos, la delegación misionera dio inicio a su participación en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se desarrollan durante esta semana en la ciudad de Mar del Plata.
Luego de completar las acreditaciones y la tradicional foto grupal, los jóvenes atletas comenzaron a competir en las distintas sedes, dejando en claro que Misiones está lista para dar batalla en cada disciplina.
En la jornada de ayer, los representantes de la Tierra Colorada estuvieron muy cerca de subirse al podio. En natación, los misioneros quedaron a milésimas de alcanzar el bronce en una definición vibrante, mientras que en atletismo, el joven Máximo López, de Bernardo de Irigoyen, también rozó las medallas en la prueba de 80 metros velocidad.
Las emociones se replicaron en otras disciplinas como bádminton, básquet 3×3 y su versión adaptada, boccia, boxeo, canotaje, ciclismo, freestyle, hockey 7, judo, vóley y vóley de playa, entre otras. Los deportistas combinaron esfuerzo, compañerismo y alegría, dejando una imagen positiva en el arranque del certamen.
Hasta el 4 de octubre, Misiones competirá en un total de 36 disciplinas, entre deportes convencionales y adaptados, con el objetivo de dejar su marca en esta nueva edición de los Juegos Evita.
Mientras algunos equipos ya suman experiencia en sus primeras presentaciones, otros se preparan para jornadas decisivas en los próximos días. Los entrenadores y profesores acompañan de cerca a cada atleta, brindando motivación y estrategias para alcanzar su mejor rendimiento.
La expectativa crece con el correr de las horas, y todo indica que el miércoles será una jornada clave, con un mayor despliegue de competencias y la posibilidad concreta de celebrar las primeras medallas para Misiones.
Fuente: El Territorio.
