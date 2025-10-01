Misiones tiene el equipo listo

Luego de la participación en el Nacional de Libres, que se desarrolló semanas atrás en Córdoba, el padel misionero se prepara para jugar nuevamente a nivel argentino. Y es que ya se conoció de manera oficial la lista de la Selección Misionera que disputará el Campeonato Nacional de Seniors y Ladies, reservado para jugadores mayores de 35 años.
La cita será en Tucumán, del 9 al 12 de octubre, hasta donde llegarán 14 duplas masculinas y 15 parejas femeninas, en un certamen que prevé la presencia de más de 400 competidores que representarán a 17 provincias.
Un detalle no menor es que el campeonato otorgará plazas de clasificación para el Torneo Panamericano de la categoría, que se disputará en diciembre, en Asunción, Paraguay.
Así las cosas, luego de varias fechas clasificatorias, la Asociación Amigos Padlistas de Misiones (APM) logró conformar el equipo masculino para el Nacional Senior. Serán 28 los varones que buscarán dejar en lo alto a la provincia, en razón de que también estará en juego la copa por equipos, instancia en la que Misiones terminó segunda en la edición del año pasado.
Y obviamente serán de la partida las damas, que también se jugaron el pase a Tucumán en el clasificatorio organizado por la Asociación Civil Deporte Femenino Misiones (DeFeMi).
En efecto, en 2024, las chicas la rompieron en el Nacional de Seniors y Ladies que se disputó en Córdoba: Carolina Olmo y Camila Urquiza fueron campeonas en su categoría, al igual que Daiana Miño y Claudia Cardozo.
Pues bien, Olmo y Urquiza serán protagonistas nuevamente en la categoría +35 A, donde buscarán defender la corona; al igual que Miño y Cardozo, inscriptas en la divisional +40 B. Las chicas nuevamente irán por todo.
Vale resaltar que el Nacional de Seniors y Ladies es organizado por la Asociación Civil Paddle de Tucumán para el Noroeste Argentino (ACPTNO) y cuenta con la homologación de la Asociación del Pádel Argentino (APA). Según se informó, se jugará en distintos complejos de esa provincia.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes