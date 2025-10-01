Romero aseguró que «nunca me fui»

Tras largos meses sin prestar demasiadas declaraciones como acostumbraba y carecer de minutos, Sergio Romero rompió el silencio en medio de las dudas que se plantean en el arco de Boca por el bajo rendimiento de Agustín Marchesín.
Ante la consulta “¿cuándo volvés?” de un fanático que lo interceptó a la salida de los Martín Fierro, el misionero Romero contestó: “Nunca me fui”.
Romero estacionó su auto a la salida de la gala de los Martín Fierro para esperar a su esposa, Eliana Guercio, y en ese lapso fue abordado por un hincha del Xeneize. “Chiquito, ¿cuándo volvés a Boca? Volvé a Boca”, le dijo un bostero, a lo que el arquero respondió: “Nunca me fui”.
Fuente: El Territorio.
