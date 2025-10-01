Se viene la carrera de entrenamiento

Este domingo se desarrollará la carrera de entrenamiento «Picado-MTB» destinado a ciclistas entusiastas de la región. La misma tendrá un recorrido ubicado en Nemesio Parma con un trazado preparado para la ocasión que abarca más de diez kilómetros.
La inscripción está abierta y se realizará ese mismo día a partir de las 7 de la mañana con un valor de cinco mil pesos.
Para las 8.15 está pactada la charla de seguridad obligatoria, en tanto que la largada será a las 8.30 en cuatro categorías: Élite (4 vueltas-56 kilómetros), Damas, Master (las dos con tres vueltas-42 kilómetros) y Promocional (dos vueltas-28 kilómetros). Finalmente la coronación va a las 11.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes