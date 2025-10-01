Una recorrida inolvidable para los peques de Brown

Una recorrida inolvidable para los peques de Brown

Fueron momentos inolvidables los que vivieron los pequeños y los padres de la categoría 2014 de Jorge Gibson Brown, quienes viajaron a Buenos Aires para disputar una serie de amistosos con los elencos de AFA, además de conocer las canchas de Boca Juniors y River Plate.
En Wilde, los peques verdirrojos enfrentaron a Independiente de Avellaneda, en donde a pura gambeta y picardía mostraron sus condiciones y compartieron momentos de camaradería con los ocasionales rivales.

Dentro de las actividades, además de conocer el Monumental en el barrio de Núñez y la Bombonera, en La Boca, jugaron un amistoso en el nuevo predio del “Millo” ubicado sobre Avenida Cantilo, en donde funcionan seis canchas.

Asimismo, el itinerario llevó a los peques del club posadeño a enfrentar en otro amistoso a su similar de Defensa y Justicia, en el emblemático Predio Campeones del Mundo, que posee el Halcón en Florencio Varela.

Fuente: Primera Edición.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/10/01/una-recorrida-inolvidable-para-los-peques-de-brown/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.