Una recorrida inolvidable para los peques de Brown

Fueron momentos inolvidables los que vivieron los pequeños y los padres de la categoría 2014 de Jorge Gibson Brown, quienes viajaron a Buenos Aires para disputar una serie de amistosos con los elencos de AFA, además de conocer las canchas de Boca Juniors y River Plate.
En Wilde, los peques verdirrojos enfrentaron a Independiente de Avellaneda, en donde a pura gambeta y picardía mostraron sus condiciones y compartieron momentos de camaradería con los ocasionales rivales.
Dentro de las actividades, además de conocer el Monumental en el barrio de Núñez y la Bombonera, en La Boca, jugaron un amistoso en el nuevo predio del “Millo” ubicado sobre Avenida Cantilo, en donde funcionan seis canchas.
Asimismo, el itinerario llevó a los peques del club posadeño a enfrentar en otro amistoso a su similar de Defensa y Justicia, en el emblemático Predio Campeones del Mundo, que posee el Halcón en Florencio Varela.
