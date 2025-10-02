Augsburger inició con el pie derecho el P1 de Rotterdam

El posadeño Leandro Augsburger (21) y el bonaerense Martín Di Nenno (28) arrancaron con triunfo su participación en el Premier P1 de Rotterdam, Países Bajos, certamen que forma parte del Circuito Mundial de la Federación Internacional de Pádel (FIP).
La sexta pareja preclasificada derrotó a la dupla española conformada por Javier Rico (115° en el ranking mundial) e Ignacio Sager (51°) por 6-4 y 7-5 en 1 hora y 26 minutos de juego.
En octavos se enfrentarán, este jueves no antes de las 13 (hora argentina), ante la dupla de los argentinos Carlos Gutiérrez (30°) y Gonzalo Alfonso (27°), en busca de asegurar su pase a los cuartos de final.
En caso de avanzar, en dicha instancia esperará el ganador del duelo entre la dupla del argentino Franco Stupaczuk (5°) y español Juan Lebron (7°) y otra dupla hispanoargentina, el ibérico Eduardo Alonso (16°) y el argentino Juan Tello (21°).
Leo Augsburger es actualmente el 15° del mundo y viene de quedar eliminado en el P2 de Dusseldorf, Alemania, en cuartos de final.
Fuente: Primera Edición.
