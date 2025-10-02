“Crucero quiere volver al Federal A con prudencia y organización”

El presidente de Crucero del Norte, Diego Allou, habló en profundidad sobre el presente y futuro de la institución tras el descenso del Federal A. Reconoció que la situación económica y deportiva obliga a replantear estrategias y aseguró que el club trabaja con el objetivo de volver de manera organizada.
“Apenas terminó el torneo yo viajé a Buenos Aires, me asesoré porque había rumores de que podían cambiar el reglamento y que podíamos jugar el Regional Amateur este año. Nos quedamos con cierta ilusión hasta que hablé con la persona indicada y me dijo que no, que recién en 2026 podríamos participar. Una vez que conocí esa posibilidad vine, desarmé el equipo, presté jugadores y me empecé a ocupar de otras cuestiones”, manifestó Allou a Fórmula Tuerca.
“La situación económica actual nos llevó a decidir con la comisión directiva arrancar de cero, ordenar las cuentas y encarar el próximo año bien armados, no a las apuradas ”, agregó.
El dirigente admitió que el golpe deportivo repercutió en todas las áreas: “El problema de un club del interior es que cuesta un montón sostenerse en el Federal. Con el descenso perdimos sponsors importantes y eso obliga a ser prudentes. No tiene sentido endeudarse solo para competir, por eso la prioridad es equilibrar las cuentas”.
Allou describió la compleja realidad financiera: “Los jugadores tienen contrato hasta diciembre y hay que seguir pagando. Teníamos más de quince alquileres de viviendas que suman muchísimo. En el último partido recaudamos 275 mil pesos y los gastos operativos fueron de dos millones. Esa es la realidad que muchos hinchas desconocen y por la cual hoy lo económico es el principal problema”.
En cuanto a lo deportivo, el presidente confirmó que hasta fin de año el plantel estará integrado por juveniles. “Vamos a competir con los chicos de la reserva y de la primera local. Queremos potenciar la gente del club. La semana que viene iniciaremos pruebas grandes en el interior y estamos en conversaciones con instituciones como River o Estudiantes para organizar actividades conjuntas”.
El titular de Crucero también resaltó el trabajo en infraestructura y en la parte educativa: “Tenemos tres canchas para mantener, además del estadio y la auxiliar. No es fácil, pero con menos partidos se está recuperando bien la principal. Además, con la comisión aprobamos la construcción de cuatro aulas nuevas para ampliar los cupos del instituto, porque quedaron más de cien chicos afuera”.
Finalmente, Allou resumió en pocas palabras el rumbo de la institución: “Crucero quiere volver al Federal. La única manera es ser prudente y organizado. Aprendimos de los errores, queremos arrancar de cero y tenemos como ejemplo a Talleres de Córdoba, que descendió, se reorganizó y volvió, ese es nuestro camino”.
Fuente: MOL.
