Lanzaron las últimas dos semanas del Regional NEA

El torneo Regional de Clubes de rugby llega a su fin y en los próximos dos fines de semana cumplirá con las finales en sus principales categorías en las instalaciones del Aranduroga Rugby Club, camino a Santa Ana.
Eso quedó oficializado en una conferencia de prensa, donde se brindaron detalles de las semifinales y finales de esta competencia de nivel en el NEA.
Este certamen lo organiza la Unión de Rugby del Nordeste (URNE), en forma conjunta con las Uniones de Formosa (URF), Misiones (URuMi) y los invitados de Paraguay (URP).
Este sábado, se disputarán las semifinales en Primera e Intermedia y «semis» del Oficial 2025 de la URNE en Preintermedia y Menores de 19 años.
Por su parte, el domingo será el turno de las semifinales del Oficial de URNE en M17, M16 y M15, con las respectivas Copa de Oro y Bronce.
A su vez, el sábado 11 de octubre será el turno de las finales, de la Zona Campeonato, del Regional de Ascenso, junto a los partidos por el 5º y 3er puestos del Regional NEA. Y las finales de Intermedia, Preintermedia y Menores de 19 años.
En la conferencia estuvieron presentes, autoridades de la URNE, Aranduroga, Taraguy, Regatas y jugadores de los clubes protagonistas de las semifinales, como así también mánagers y directivos de los clubes. Acompañando a los directivos, estuvieron presentes sponsors que acompañan a la URNE y a Aranduroga. Como así también réferis que serán los principales protagonistas de desenlace de la temporada de XV.
Asimismo y después de la rueda de prensa, se realizó una reunión general con los mánagers de los equipos participantes con fines de puntualizar detalles específicos sobre la organización de las finales.
El programa principal del sábado será:
Cancha de Aranduroga
Primera / Semifinales: 14, Taraguy vs. San José (Maximiliano Busaniche) y 16, CURNE vs. Regatas (Juan Zubieta).
Intermedia / Semifinales: 12, CURNE vs. Sixty (Adrián Bogado) y 12, Taraguy vs. Aranduroga (Rodrigo Sauco).
Fuente: Época.
