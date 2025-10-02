Las semifinales del Provincial en suspenso

Para mañana viernes, en la reunión del Consejo Directivo de la FeMiFu, estaba previsto sortearse los cruces y las localías de los primeros partidos de semifinales del torneo Provincial pero, una protesta contra Nacional de Piray por parte de Central Iguazú, postergó el encuentro.
Este jueves, Nacional deberá hacer el descargo del reclamo ante el Tribunal de Penas de la Federación Misionera de Fútbol, el cual recién estaría dictando el fallo entre martes y miércoles de la semana próxima.
Por esa razón, las semifinales deberán aguardar para conocer los cruces y localías en los partidos de ida.
Los clasificados, por la zona Sur, son Jorge Gibson Brown y Tuyutí mientras que por la Norte está firme Luz y Fuerza de Iguazú.
Tras el empate 1 a 1 en la ida, Nacional goleó 4 a 0 a Central Iguazú y se había metido entre los cuatro mejores, pero el reclamo de puntos podría cambiar abruptamente la clasificación.
El motivo del reclamo es la posible mal inclusión de Guillermo Aguilera Argüello, jugador de nacionalidad paraguaya.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
