Matienzo de Goya recibió licencia y ya son nueve los equipos correntinos

Benjamín Matienzo de Goya confirmó que el Consejo Federal le otorgó la licencia para ser parte del torneo Regional Federal Amateur 2025/26, cuyo inició está previsto para el 19 de octubre.
De esa manera, «El Pitogüé» se suma a Huracán y Sportivo Surubí como representantes de la segunda ciudad de la provincia en el certamen que pondrá en juego cuatro ascensos al próximo Federal A.
Hasta la fecha son nueve los equipos de la provincia de Corrientes que participarán del Regional, de los cuales siete de ellos lo harán por medio de licencia deportiva.
1. Deportivo Mandiyú de Corrientes – Liga de Corrientes (Fed. Correntina)
2. Rivera del Paraná de Bella Vista – Liga de Bella Vista
3. Huracán FC de Goya – Liga de Goya – Licencia
4. Sportivo Surubi de Goya – Liga de Goya – Licencia
5. Benjamin Matienzo de Goya – Liga de Goya – Licencia
6. Madariaga de Paso de los Libres – Liga de Paso de los Libres – Licencia
7. Maritimo – Liga Paso de Los Libres – Licencia
8. Defensores de San Roque – Liga de Bella Vista – Licencia
9. San Lorenzo de Monte Caseros – Liga de Monte Caseros – Licencia
Fuente: Época.
