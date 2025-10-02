Milagros Otazú renovó con Racing Club de Avellaneda

La defensora Milagros Otazú extendió su vínculo con Racing Club hasta diciembre de 2027 y seguirá siendo una de las referentes del plantel femenino de Avellaneda.
La oriunda de Posadas, que ya marcó un hito al convertirse en la primera futbolista en alcanzar los 100 partidos oficiales con la camiseta blanquiceleste, buscará continuar agrandando su trayectoria en el club.
En el acto de la firma, Otazú estuvo acompañada por Sebastián Saja y Delfina Merino, integrantes de la Comisión Directiva de la Academia.
El anuncio oficial se realizó en las redes del club, donde destacaron su vigencia y compromiso: “Milagros Otazú, defensora del plantel profesional femenino y primera jugadora de la historia del club en alcanzar los 100 partidos con nuestros colores, renovó su vínculo con Racing hasta diciembre de 2027”.
Fuente: Primera Edición.
