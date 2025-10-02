Misiones arranca un jueves cargado de entusiasmo en La Feliz

La delegación misionera volvió a celebrar en Mar del Plata gracias a las medallas conseguidas por Jana Coombes Maran y Joaquín Crespo en natación convencional.
Con estas preseas, la Tierra Colorada ya suma una destacada cosecha en los Juegos Nacionales Evita 2025, que continúan hoy en acción en más de 30 disciplinas.
Misiones sigue firme en los Juegos Evita. La jornada del miércoles cerró con nuevas alegrías para la delegación provincial, esta vez en natación convencional, donde los representantes misioneros volvieron a subirse al podio con actuaciones destacadas.
La posadeña Jana Coombes Maran, del Club Capri, se consagró subcampeona al obtener la medalla de plata en los 50 metros pecho, con un tiempo de 00:38.58, demostrando talento y proyección entre las mejores del país. Por su parte, el apostoleño Joaquín Crespo completó una excelente performance y se llevó la medalla de bronce en los 50 metros mariposa, con un registro de 00:29.50, sumando así otro logro para la natación misionera.
Estas nuevas preseas se suman a una exitosa campaña provincial que comenzó con los primeros oros en natación y atletismo adaptado, donde Misiones tuvo un protagonismo sobresaliente. El nadador Eduardo Vera Villaverde inauguró el medallero con el oro en 25 metros mariposa (S14), seguido por Paloma Gamarra, campeona en 25 metros espalda (S15, sorda-hipoacúsica), y Mateo Espínola, quien obtuvo plata en 25 metros espalda (S9, motor).
En atletismo adaptado, Gabriel Nering se coronó campeón en salto en largo (PC35, parálisis cerebral), mientras que Luana Vázquez brilló con dos oros —en bala y 100 metros (discapacidad visual)— y Braian López se destacó con un oro en 100 metros y bronce en bala. Las alegrías continuaron con las platas de Adriana Aquino (salto en largo, PC35) y Fernando Gallardo (salto en largo, síndrome de Down), y el bronce de Santiago Zabal en 200 metros (discapacidad motriz).
La gimnasia rítmica también aportó al medallero con un oro en la competencia general del All Around, consolidando otra jornada histórica para la Tierra Colorada.
Con este impulso, Misiones encara un jueves repleto de desafíos y emociones, con presencia en disciplinas como bádminton, básquet 3×3 y su versión adaptada, boccia, boxeo, canotaje, ciclismo, freestyle, BMX, skate, hockey 7, judo, vóley y vóley de playa, rugby seven masculino y femenino, y handball de playa, entre otras.
Hasta el 4 de octubre, la delegación competirá en 36 disciplinas, entre convencionales y adaptadas, con el firme objetivo de seguir sumando medallas y dejando en lo más alto el nombre de la provincia en una nueva edición de los Juegos Evita.
Fuente: Fernando Galarraga, El Territorio.
