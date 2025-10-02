Passalacqua celebró los logros de los atletas misioneros

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, participó este miércoles de una nueva jornada de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, en Mar del Plata, donde acompaña a la delegación provincial integrada por 385 personas entre atletas, entrenadores, equipos médicos y de coordinación.
Durante la mañana, el mandatario presenció las competencias de tiro y atletismo, alentando especialmente a los jóvenes Fabricio Williams y Nahiara Cena, quienes representaron a la provincia en la disciplina de Tiro.
Más tarde, al mediodía, el gobernador compartió un almuerzo con los deportistas. En esa ocasión, saludó a toda la delegación y destacó especialmente a Paloma Gamarra, quien alcanzó lo más alto del podio en natación adaptada para sordos y obtuvo la medalla de oro para Misiones. También felicitó a Eduardo Vera y a Mateo Espínola, ganadores de una medalla dorada y una plateada, respectivamente.

En su visita al club deportivo EMDER, donde se concentran las actividades, Passalacqua entregó plantines de árboles nativos de Misiones para ser colocados en los predios deportivos. “Lo encontré superlindo, espectacular. Encantadísimo, yo creo que el deporte construye sociedad, valores. Trajimos un pequeño homenaje para que lo pongan donde les plazca”, expresó al realizar la entrega simbólica.

Al referirse al encuentro nacional, el gobernador afirmó: “Vinimos con mucha alegría, con mucho orgullo a bancar a nuestros atletas que han hecho un gran esfuerzo durante mucho tiempo para estar acá. Nos interesa el deporte como política de Estado para construir una sociedad mejor, llena de valores como el esfuerzo, la solidaridad, el sacrificio, la disciplina y el cuidado del cuerpo”.

Más adelante, resaltó la importancia del comportamiento de los atletas misioneros: “Acompañamos a nuestra delegación de 400 atletas que se destacan tanto en lo deportivo como en lo personal. El disfrute absoluto y el deporte como escuela de valores son parte de un futuro mejor para ellos y para la comunidad”.

En esta edición, los Juegos Deportivos Nacionales Evita reúnen a más de 8.600 participantes de todo el país en 36 disciplinas tradicionales y 4 promocionales, siendo una de las competencias juveniles más grandes e inclusivas de Argentina. Misiones participa en la totalidad de las disciplinas, consolidando un proceso que inició con los Juegos Deportivos Misioneros, donde miles de jóvenes de toda la provincia encontraron un espacio de formación, integración y crecimiento.

El evento contó también con la presencia del ministro de Deportes de Misiones, Aldo Steinhorst, junto a entrenadores, cuerpos técnicos y representantes de federaciones deportivas, quienes acompañaron a los atletas durante la jornada.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

