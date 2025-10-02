Passalacqua celebró los logros de los atletas misioneros

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, participó este miércoles de una nueva jornada de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, en Mar del Plata, donde acompaña a la delegación provincial integrada por 385 personas entre atletas, entrenadores, equipos médicos y de coordinación.
Durante la mañana, el mandatario presenció las competencias de tiro y atletismo, alentando especialmente a los jóvenes Fabricio Williams y Nahiara Cena, quienes representaron a la provincia en la disciplina de Tiro.
Más tarde, al mediodía, el gobernador compartió un almuerzo con los deportistas. En esa ocasión, saludó a toda la delegación y destacó especialmente a Paloma Gamarra, quien alcanzó lo más alto del podio en natación adaptada para sordos y obtuvo la medalla de oro para Misiones. También felicitó a Eduardo Vera y a Mateo Espínola, ganadores de una medalla dorada y una plateada, respectivamente.
En esta edición, los Juegos Deportivos Nacionales Evita reúnen a más de 8.600 participantes de todo el país en 36 disciplinas tradicionales y 4 promocionales, siendo una de las competencias juveniles más grandes e inclusivas de Argentina. Misiones participa en la totalidad de las disciplinas, consolidando un proceso que inició con los Juegos Deportivos Misioneros, donde miles de jóvenes de toda la provincia encontraron un espacio de formación, integración y crecimiento.
El evento contó también con la presencia del ministro de Deportes de Misiones, Aldo Steinhorst, junto a entrenadores, cuerpos técnicos y representantes de federaciones deportivas, quienes acompañaron a los atletas durante la jornada.
Fuente: El Territorio.
