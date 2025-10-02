Se programó la 3° fecha del Clausura

Huracán y Guaraní Antonio Franco se enfrentarán en la cancha auxiliar de Crucero del Norte (Foto Primera Edición)

La Liga Posadeña de Fútbol programó la 3° fecha del Clausura, la cual comenzará pasado mañana sábado con la disputa de cinco partidos, todos con las 16 como horario de inicio.
Luz y Fuerza recibirá a Santa Ana; La Canterita a Andrés Guacurarí; Jorge Gibson Brown a Candelaria; La Picada a Ágil de Gobernador Roca y, en el match más interesante, Huracán se medirá con Guaraní Antonio Franco, en la cancha auxiliar de Crucero del Norte.
También se programó la fecha del ascenso posadeño, con tres encuentros a celebrarse el sábado.

La programación
Cabe aclarar que el partido programado para ayer, entre Estudiantes y San Francisco, no se pudo disputar debido a las malas condiciones en que se encontraba la cancha de Villa Cabello.

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

