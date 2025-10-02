Se programó la 3° fecha del Clausura

Luz y Fuerza recibirá a Santa Ana; La Canterita a Andrés Guacurarí; Jorge Gibson Brown a Candelaria; La Picada a Ágil de Gobernador Roca y, en el match más interesante, Huracán se medirá con Guaraní Antonio Franco, en la cancha auxiliar de Crucero del Norte.
También se programó la fecha del ascenso posadeño, con tres encuentros a celebrarse el sábado.
Cabe aclarar que el partido programado para ayer, entre Estudiantes y San Francisco, no se pudo disputar debido a las malas condiciones en que se encontraba la cancha de Villa Cabello.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
