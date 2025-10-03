Bartolomé Mitre espera a Costa Brava

El próximo domingo y desde las 15, Bartolomé Mitre enfrentará a Costa Brava de General Pico, La Pampa, en el estadio «Ernesto «Tito» Cucchiaroni», en un duelo decisivo por los playoffs de la Reválida del torneo Federal A, que mantiene vivo el sueño de pelear por el ascenso a ls Primera Nacional.
Ayer, el Consejo Federal de la AFA confirmó que el cotejo será controlado por una cuarteta salteña, la cual tendrá a Gustavo Benítes como árbitro principal, siendo sus asistentes Luciano Díaz y Diego Ocampo, actuando como cuarto árbitro Facundo Vizgarra Campos.
El conjunto auriazul llega a este partido cargado de expectativas y con el respaldo de su gente, que volverá a copar las tribunas para empujar al equipo en un momento clave de la temporada. La serie de playoffs es determinante para seguir avanzando en la competencia y sostener la ilusión de devolver a Mitre a los primeros planos del fútbol argentino.
El plantel dirigido por el cuerpo técnico misionero que encabeza Miguel «Pico» Salinas, viene trabajando con intensidad durante la semana, sabiendo que no hay margen de error. En este tipo de instancias, cada detalle cuenta: el estado físico, la concentración y el apoyo de la hinchada se vuelven factores decisivos. Mitre buscará imponer su estilo de juego para doblegar a Costa Brava y dar un paso firme en la pelea por el ascenso.
El sueño de la Primera Nacional se mantiene intacto, y el domingo será una prueba de fuego para un equipo que quiere seguir escribiendo páginas importantes en su historia. El partido de vuelta se jugará en La Pampa.
Fuente: MOL.
