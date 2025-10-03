El judo y el atletismo sumaron más medallas para Misiones

La delegación misionera cerró otra jornada destacada en Mar del Plata, con podios en judo y atletismo. Cuatro preseas llegaron desde el tatami y dos más desde la pista, reflejando el gran momento del deporte provincial.
El equipo de judo se lució con dos medallas de plata y dos de bronce, mientras que en atletismo Misiones celebró el tercer puesto de Mayra Brusqueti en marcha y del equipo de posta 5×80 metros.
Misiones continúa siendo protagonista en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se desarrollan esta semana en la ciudad de Mar del Plata, gracias a nuevas actuaciones sobresalientes de sus jóvenes atletas.
En una jornada cargada de emociones y logros, el judo misionero se llevó cuatro medallas tras una gran participación en el tatami del CEF N°1, donde se vivieron combates de alto nivel técnico.
Las preseas plateadas llegaron de la mano de Juliana Ramírez (Posadas), segunda en la categoría +64 kg, y Mateo Gustamante (Posadas), también subcampeón en 44 kg. En tanto, el esfuerzo de Helena Lutz (Posadas, 64 kg) y María Sol Paredes (Oberá, 44 kg), fue premiado con medallas de bronce, completando una gran tarea del equipo acompañado por sus guías y entrenadores.
Pero los festejos no quedaron ahí, el atletismo también aportó su cuota de alegría con dos podios obtenidos en la tradicional pista Justo Román del EMDER. La eldoradense Mayra Ayelén Brusqueti conquistó la medalla de bronce en la prueba de 2.000 metros marcha atlética, mientras que el equipo de posta 5×80 metros también alcanzó el tercer puesto.
El conjunto estuvo integrado por Máximo Benjamín López (Bernardo de Irigoyen), Dylan Alfredo Ayala (Eldorado), Nelsson Natanahel De Jesús (Oberá) y Roberto Johansen Oluf (Eldorado), quienes mostraron una gran coordinación y velocidad para subirse al podio.
Con estos resultados, Misiones sigue acumulando medallas y demostrando el crecimiento del deporte juvenil en toda la provincia, con una delegación que no deja de sumar alegrías en cada jornada de los Juegos Evita.
Fuente: Fernando Galarraga, El Territorio.
