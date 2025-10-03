Hockey: llegó el turno de los Sub-16

Los Sub 16 de Guaraní Antonio Franco y Centro de Cazadores arrancan su participación en el Campeonato Regional de Clubes A y C, respectivamente, con el objetivo de subirse a lo más alto del podio.
GAF compite en el CRC A que se disputará hasta el domingo en Santa Fe. El equipo de Villa Sarita integra la Zona B junto a Jockey A y Santa Fe Rugby A.
CAPRI también integraba este grupo pero el Sub 16 se encuentra en competencia en los Juegos Evita en Mar del Plata, por lo que declinó su participación.
Resta saber si la organización sumará a otro equipo a la competencia. La Zona A, por su parte, está integrada por Duendes A, Paracao, CRAI y El Quilla A.
Tras su debut ante Santa Fe Rugby A en cancha de CRAI, escenario donde se disputarán todos los partidos, Guaraní jugará su segundo duelo este viernes desde las 10.40 frente a Jockey A.
El objetivo es finalizar en las dos primeras posiciones de la Zona para avanzar a semifinales y soñar con la final del domingo, que se disputará a partir de las 15.
Por el lado de Centro, competirá en el CRC C de Resistencia, Chaco, también desde hoy hasta el domingo. Las “cazadoras” integran la Zona A junto a La Salle y Provincial B Rosario. Luego del estreno frente a Provincial, cerrará la fase de grupos este viernes a partir de las 8.30 ante La Salle, en cancha de CURNE.
Al igual que Guaraní, la meta será terminar en las primeras posiciones del grupo para avanzar a las instancias eliminatorias con chances de meterse en la definición del domingo a las 16 en cancha de Regatas.
Así se juega
Viernes 3:
• 8.30, La Salle vs. Centro de Cazadores CRC C.
• 10.40, Jockey A vs. Guaraní AF CRC A.
Fuente: Primera Edición.
