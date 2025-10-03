Jorge Martínez necesita ayuda para viajar a Tokio

Jorge Martínez es un misionero de 29 años que juega en la selección Argentina de Fútbol de sordos, más conocida como “Los Toros”. A fines del 2024 se coronaron campeones Panamericanos en Brasil, al derrotar de forma agónica a los locales por 1 a 0.
Este título y la medalla de oro le dio además el pasaje y la clasificación a las Sordo Olimpiadas de Tokio 2025 que tendrán lugar en noviembre próximo (del 10 al 26 de noviembre).
Durante todo este año cada fin de mes, Jorge -que vive en Posadas- viajó a Buenos Aires a las distintas concentraciones del plantel “Albiceleste” de cara a esta cita olímpica.
Ahora frente a este gran desafío los jugadores de la selección Argentina de Sordos tienen un pequeño gran inconveniente. El costo del viaje es altísimo y deben costearse ellos solos, porque desde la Federación Argentina de Futbol Silencioso, no pueden costear los gastos del equipo Nacional, al argumentar la difícil situación económica que atraviesa el país
Por ello, Jorge quiere cumplir el sueño de llegar a Tokio junto a la selección Argentina de Sordos, aunque antes de ello debe juntar 5 millones de pesos para viajar.
Este misionero que representa a la selección Argentina vive en el barrio 508 Viviendas -de Posadas- junto a su familia conformada por su señora Oriana Martínez, sus pequeños hijos Benjamín de 7 años y Keyla de 2; más sus padres Gerónima Vargas y Antonio Martínez.
“Jorgito” tiene un taller de motos en el barrio -sobre la calle Samuhú 5350-, con el cual es sostén de su familia y además se costea los viajes para ser parte de la Selección.
Sin embargo, el alto costo del viaje se le hace imposible juntar tal cantidad de dinero, por ello Jorge hace un llamado urgente apela a la buena voluntad y solidaridad del gobierno Provincial, Municipal, de empresas privadas o cualquier misionero que quiera colaborar con el viaje a Japón, para ser parte de la selección Argentina y dejar bien sentado los colores del país y de la tierra colorada.
Los interesados en colaborar pueden hacerlo al número de teléfono 3765112282 o bien a Alias Jorgito.96 (Mercado Pago).
“Hace tres años estoy en la Selección y soy el único misionero”
Jorge en diálogo con Primera Edición contó con orgullo y emoción que “soy jugador de la selección Argentina de sordos desde hace tres años; y soy el único misionero en dicho plantel”.
A lo que añadió: “Soy mediocampista y venimos de ganar el Panamericano el año pasado en Brasil, ante los locales; eso nos permitió coronarnos campeones y lograr la clasificación a las Olimpíadas de Sordos que se realizará en Tokio, en el mes de noviembre”.
En otro tramo de la charla, “Jorgito” quien también es mecánico y especialista en motos relató que “estamos necesitando una ayuda grande para viajar; yo y la mayoría de mis compañeros de la selección Argentina. Desde la Federación Argentina de Fútbol Silencioso nos pidieron 5 millones para el viaje; con el agregado de que tenemos como plazo máximo para completar ese monto el próximo 15 de octubre”.
“Mi sueño es poder viajar a Japón y jugar con la Argentina en estas Olimpíadas y dejar bien representando al país y a mi Provincia. Nuestras expectativas son enormes y el principal objetivo es traernos la medalla de oro”, remarcó.
Además, recordó que “el pasado viernes, sábado y domingo estuve nuevamente en Buenos Aires, en una de las últimas concentraciones de la selección, donde hicimos amistosos. Pero estamos desesperados por que no llega ningún tipo de ayuda y la plata que necesitamos cada uno para pasaportes, hotel, comida, viaje es enorme”.
“Yo tengo un taller de motos bastante completo. Pero por estos días tengo muy poco movimiento, se hace plata para el día a día nada más y así es muy difícil juntar plata para un viaje tan costoso. Yo no tengo ninguna ayuda de nadie. Al igual que todos mis compañeros estamos muy triste, porque pasan los días y no tenemos ninguna novedad; y el tenemos máximo de espera es hasta el 15 de octubre, por lo que cualquier tipo de ayuda para nosotros nos suma”, remarcó con un dejo de tristeza, pero sin perder las esperanzas de poder viajar.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes