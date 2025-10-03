Las misioneras arrasaron en la gimnasia rítmica

La gimnasia rítmica misionera volvió a subirse a lo más alto del podio en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se desarrollan en Mar del Plata. El equipo de la Escuela Municipal de Oberá cerró una semana perfecta, coronándose en todas las pruebas disputadas.
Este jueves, en la jornada final, las misioneras lograron el primer puesto en las presentaciones de Manos Libres y Aro, sumando dos nuevas medallas doradas a la obtenida el miércoles en la general (All Around). Con estas tres conquistas, ratificaron el excelente nivel técnico y artístico que vienen mostrando a lo largo del torneo.
La ceremonia de premiación, realizada en el CEF N°1, fue un momento de gran emoción para las jóvenes deportistas. Allí estuvieron presentes el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, y la presidente de la Federación Misionera de Gimnasia, Norma Thiel, quienes acompañaron con orgullo a las campeonas.
El conjunto de la tierra colorada está integrado por Alexa Kozakiewicz, Brenda Kubski Mussi, Abril Mielniczuk, Indiana Poliszczuk y María Guillermina Gazzo, bajo la dirección técnica de Natalia Ottaviano, con la colaboración de la exgimnasta y asistente Sol Correa.
Con disciplina, talento y trabajo en equipo, las jóvenes representantes misioneras dejaron bien en alto el nombre de Misiones.
Fuente: Fernando Galarraga, El Territorio.
