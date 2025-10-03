Pesca: 90 equipos confirmados y expectativa récord

La cuenta regresiva ya empezó. Posadas vive la previa de una de las competencias más tradicionales y convocantes del litoral: las 20 Horas de Pesca del Paraná, que este año celebran su 52ª edición.
La cita será el sábado 11 y domingo 12 de octubre, con epicentro en el Club de Pesca y Náutica Pira Pytá y la clásica largada desde la estatua del comandante Andrés Guacurarí, en plena costanera capitalina.
El torneo ya cuenta con 90 equipos inscriptos y la organización espera alcanzar cerca de 160 embarcaciones, con pescadores de distintos puntos de Misiones, provincias vecinas y de países limítrofes como Paraguay y Brasil, lo que refuerza su carácter internacional y su vigencia como uno de los grandes clásicos de la región.
Competencia y camaradería
La modalidad será pesca embarcada con devolución obligatoria, con equipos de dos pescadores. La cancha de pesca se extenderá desde el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz aguas abajo hasta las Aguas Jurisdiccionales Argentinas. Ganará el equipo que logre capturar y devolver la mayor diversidad de especies, en un certamen que combina destreza, respeto por el ambiente y espíritu deportivo.
Además de la competencia, la cita tendrá un fuerte componente social: el domingo 12 se realizará un almuerzo de camaradería, seguido de la premiación, sorteos y un show musical. Como broche de oro, el premio mayor será una embarcación Kaiser 540, que sorteará entre todos los participantes inscriptos.
Inscripciones abiertas
Quienes aún deseen sumarse tienen tiempo hasta el sábado 11 de octubre a las 18 horas, con atención en la sede del club (San Martín y Almafuerte), en pleno centro de Posadas, de 7 a 20 horas.
Con un marco natural privilegiado, un fuerte espíritu deportivo y la tradición de más de cinco décadas, las 20 Horas de Pesca del Paraná vuelven a poner a Posadas en el centro de la escena regional.
Fuente: El Territorio.
