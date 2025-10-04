Clausura: Brown goleó a Candelaria

Jorge Gibson Brown venció 4 a 1 a Candelaria, en uno de los cinco encuentros jugados este sábado, por la 3° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol, en el estadio «Salvador Nosiglia» y con el arbitraje de Franco Rioja.
El debutante Maximiliano Santa Cruz, a los 29′ y Axel Vallejos, a los 32′, adelantaron al Verdirrojo en la etapa inicial.
La reacción de Candelaria tuvo su premio a los 70′ a través del ingresado Ángel Rivera, pero Alan Cáceres, de penal a los 75′ y Claudio Ríos, a los 83′ con un matemático zurdazo, ampliaron la ventaja del conjunto Verdirrojo, que así logró su primera victoria en el certamen tras el empate inicial ante Crucero del Norte.
El golazo de Vallejos
El descuento de Candé
El tercero de Brown
El cuarto Verdirrojo
Síntesis
JORGE GIBSON BROWN 4 – CANDELARIA 1
Brown: Johel Vega; Juan Sanabria, Carlos Zarza, Juan Pablo Rodríguez, Andrés Escobar; Alexis Maslovski, Gabriel Dominico, Claudio Ríos, Maximiliano Santa Cruz; Axel Vallejos y Maiko Dahmer. DT: Matías Suirezs.
Candelaria: Gustavo Lesniczuk; Jorge Benítez, Sergio Molina, Sergio Romero, Hernán López; Leonardo Osorio, Luis Medina, Adrián Barboza, Sergio Fonti; Mauricio Ayala y Diego Zalazar. DT: Diego Ponce-Marcelo Báez.
Goles: 29′ Santa Cruz (B); 32′ Vallejos (B); 70′ Rivera (C); 75′ Cáceres, de penal (B) y 83′ Ríos (B).
Cambios: Ángel Rivera por López, Iván Cáceres por Osorio, Tomás García por Zalazar y Rodrigo Cardozo por Ayala (C). Lautaro Orellana por Sanabria, Nicolás Morel Gallardo por Dominico, Alan Cáceres por Vallejos, Franco Maidana por Maslovski y Jorge García por Dahmer (B).
Expulsados: 76′ Santa Cruz (B) y Romero (C).
Árbitro: Franco Rioja.
Asistentes: Kevin Flores y Alexis Zaleski.
Cancha: «Salvador Nosiglia» de Jorge Gibson Brown.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
