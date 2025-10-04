Copa País: Eldorado va por la remontada y el pase a semifinales

La selección de la Liga de Eldorado arrancó con el pie izquierdo su serie de cuartos de final de la Etapa Final de la Copa País, pero en casa intentará remontar el global y meterse en las semifinales.
El conjunto del Alto Paraná perdió 3-1 frente a la Liga Cañadense la semana pasada en Santa Fe y, a partir de las 18, será local en cancha de Guaraní.
Los misioneros ya tienen experiencia en levantar una serie, ya que en la instancia regional perdieron ante Corrientes como visitantes y, de locales, ganaron su partido para llevar la definición a los penales y quedarse con la serie.
El ganador entre misioneros y santafesinos se clasificará a las semifinales, en la que jugará con el ganador de la serie entre la Liga del Valle de Lerma (Salta) y la Liga de Río Cuarto (Córdoba), que tiene a los salteños al frente por 1-0.
Del otro lado del cuadro, la selección de la Liga de Tandil eliminó a la Liga de Neuquén por 2-1 en el global y jugará ante la Liga Alvarense de Mendoza, que derrotó a la Liga Sampedrina de Buenos Aires por penales.
Fuente: El Territorio.
