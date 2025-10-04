Débora Doreis y un debut heroico con el seleccionado argentino Sub-15

Desde la tierra colorada, Débora Doreis, forma parte del seleccionado argentino Sub-15 que compite en la Liga Evolución 2025 que se disputa en Paraguay. En el partido de cierre de fase de grupo donde la albiceleste se enfrentó con Chile, se convirtió en la heroína al marcar un golazo en los segundos finales del encuentro, dándole así un empate al encuentro. Su participación enorgullece a los sampedrinos.
Cómo un sueño hecho realidad, Doreis avanza en el mundo del fútbol profesional. Luego de ser fichada por Banfield fue convocada en mayo de este año para entrenar con el seleccionado argentino de fútbol sub 15. Su desempeñó y talentos demostrados con convicción hasta agosto, cuando llegó la lista de convocadas, la llevó a formar parte del plantel que disputa la Liga Evolución 2025.
La joven es toda una promesa para el fútbol y en el municipio fuente de motivación e inspiración para cientos de jugadores, que así como ella, juegan al fútbol movidos por la pasión con la mente puesta en un nivel profesional, en llegar a primera.
Una de sus mejores actuaciones en lo que va de la competencia fue en el partido del seleccionado argentino ante Chile. Casi en los últimos segundos del encuentro tras una pelota de cabeza defensiva en el área, se quedó con el remate que lo mandó directo al gol, con lo que el equipo nacional empató 1-1 ante Chile. La joven jugadora es oriunda de la capital de la Araucaria y se respira orgullo en la escuela de fútbol, Cristo Junior, de donde salió. La escuela se encuentra envuelta en alegría y emoción al ver el crecimiento y desarrollo de Débora, quien nunca se olvida de sus raíces. En esta oportunidad, incluso lució la camiseta del club que la vio nacer como futbolista.
Fernando Silva, fundador de la escuela Cristo Junior, en diálogo con El Territorio, no logro contener las lágrimas al hablar de Débora: «Es para nosotros un ejemplo. Hoy la veo y me acuerdo de ella cuando llegó a la escuela y tenía siete años. Era tan chiquita, pero tenía una fuerza increíble y unas ganas de jugar» dijo Silva y destacó que «Débora es un orgullo para la escuela, en nuestras charlas con los chicos les hablo de su experiencia, su historia nos inspira.
Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento junto a las demás dirigidas por Clarisa Huber ante Brasil por la final, este domingo a las 17:30.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes