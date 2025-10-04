El Nacional de Mamis, a pleno de actividad

Desde ayer y hasta mañana se lleva adelante el esperado torneo Nacional de Mamis Hockey Damas Menores en Posadas y Garupá. El evento reúne más de 40 equipos de todo el país, incluido diez conjuntos locales.
La fiesta inaugural se desarrolló en el polideportivo «Finito Gehrmann» con una enorme convocatoria en la previa. El torneo genera una enorme expectativa por el movimiento generado desde la previa.
En tanto que la actividad se desarrolla desde las 8 hasta las 18 en los clubes Tacurú, CAPRI, Legislativo, Crucero del Norte y Centro de Cazadores.
Este torneo sirve como puntapié inicial para el próximo encuentro nacional de Mamis Hockey +55 (Re.Mamis 2025), previsto para los días 27, 28 y 29 de noviembre. Otro evento que promete convocatoria.
Fuente: El Territorio.
