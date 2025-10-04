Huracán se floreó ante Guaraní

Una gran victoria alcanzó este sábado el Globo de Rocamora ante Guaraní Antonio Franco, al cual superó 4 a 1 en la cancha auxiliar de Crucero del Norte, con un doblete de Ismael Pavón, Valentino Barquinero y Santiago del Valle los goles del conjunto de Rocamora, descontando Tobías Techeira para La Franja.
En los restantes partidos del Clausura, también hubo goleadas: La Canterita venció 4 a 0 a Andrés Guacurarí, en Santa Rita; La Picada superó 6 a 2 a Ágil de Gobernador Roca y Luz y Fuerza sumó una gran victoria en Costa Sur, venciendo a Atlético Santa Ana 4 a 1.
Juan Sánchez, Iván Motta, Catriel Arévalos y Leonardo Rojas marcaron los tantos del conjunto azul de la avenida Jauretche ante El Indio.
En Villa Cabello, La Picada tuvo una exhibición de fútbol y marcó claras diferencias con los goles de Thomas Silvero (2), Juan Carlos González (2), Guido Da Silva y Facundo Cabrera.
Pedro Méndez, Fabricio Bado (2) y Lucas Yake los goles del eléctrico, descontando Nicolás Cañete para el Santo.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes