Misiones suma 57 medallas antes de la despedida de los Juegos Evita

Juegos Evita. Misiones suma 57 medallas antes de la despedida

En la tarde de ayer viernes, penúltimo día de competencia, la delegación misionera también obtuvo excelentes resultados con diez medallas incluídas en estas disciplinas: levantamiento olímpico, lucha olímpica y atletismo adaptado.
En total, hasta este viernes, Misiones acumula 57 medallas en la sumatoria general, teniendo en cuenta el medallero de deportes convencionales y el medallero de deportes adaptados.
Sobre el final de la tarde, la delegación participó de la ceremonia de clausura, con la presencia de los abanderados Gabriel Nering (atletismo adaptado) y Nicole Ortellado (handball de playa); y de Simón, la mascota del deporte misionero.

Fue un momento de mucho entusiasmo, con música, ritmo y el colorido habitual aportado por las delegaciones provinciales.

Las competencias se extenderán hasta este mediodía. Luego del almuerzo, los siete micros que trasladan a deportistas, staff técnico y coordinadores, emprenderán el regreso a la tierra colorada. El arribo a la provincia, exactamente al Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, está previsto para el sábado a la mañana.Juegos Evita. Misiones suma 57 medallas antes de la despedida

Vale recordar que la delegación misionero se presentó en 36 disciplinas con una delegación de 385 personas entre deportistas y staff.

Fuente: Fernando Galarraga, El Territorio.
Fotos: Mariana Poplawski.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/10/04/misiones-suma-57-medallas-antes-de-la-despedida-de-los-juegos-evita/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.