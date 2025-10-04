Posadas será sede del Sudamericano de Gimnasia Rítmica Junior

Del 28 de octubre al 3 de noviembre, el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) será escenario del Sudamericano de Gimnasia Rítmica Junior y Age Group 2025, con la participación de gimnastas de 11 países sudamericanos.
El evento reunirá a más de 500 jóvenes atletas, de entre 9 y 16 años, que competirán en distintas categorías mostrando su talento y precisión en esta disciplina olímpica. La competencia permitirá observar el desarrollo de las futuras promesas de la gimnasia rítmica en la región.
La organización está a cargo de la Federación Misionera de Gimnasia (FeMiG), en colaboración con la Confederación Argentina de Gimnasia (CAG) y la Confederación Sudamericana de Gimnasia (Consugi), con el respaldo del Ministerio de Deportes de Misiones.
La entidad organizadora destacó la importancia del evento para promover el deporte, la inclusión y la integración regional.
Fuente: El Territorio.
