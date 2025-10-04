Tacurú tiene todo listo para el Gran Premio Mensual

Este sábado se jugará la competencia más esperada del mes del calendario golfístico en los links del club de la Hormiga.
Será con un field de más de 80 jugadores de toda la provincia en las categorías Profesionales, 0-16 , 17-54 , Damas y Novicios.
El dato de color en el club de la Hormiga es el Sunset con Hoyo 19 en la zona del driving range, evento que estima la presencia de unas 600 personas al horario de la caída del sol con djs reconocidos.
Esta competencia reúne a todas las categorías como los profesionales (jugadores más experimentados en el deporte) y novicios.
Vale remarcar que el club Tacurú ofrece el plan “Nuevos Golfistas”, abierto a cualquier persona interesada, dando como beneficio cuatro clases sin costo alguno, incluidos los palos y pelotas.
Fuente: El Territorio.
